Сотни человек в очереди. В Южной Корее сняли на видео толпу людей, пришедшую за масками

Жители города Тэгу пытаются спастись от коронавируса

В понедельник, 24 февраля, в южнокорейском городе Тэгу, где началась вспышка коронавируса, была снята на видео рекордная очередь за масками для лица. Об этом сообщает Daily Mail.

Так, на видео с дрона видны сотни людей, ожидающие в очереди в местный супермаркет, где продаются маски для лица. Стоит подчеркнуть, что очередь из желающих защититься от вируса, растянулась на несколько городских улиц.

По сообщениям местных СМИ, такой ажиотаж начался после того, как один из местных магазинов E-mart начал продавать маски для лица за полцены.

На данный момент в Южной Корее подтверждено более 833 случаев заражения коронавирусом, большинство из которых приходятся на Тэгу – четвертый по величине город в стране, где проживают около 2,5 млн человек. Общее число умерших составляет 7 человек.

Несмотря на то, что официальные лица уверяют, что смогут локализовать вспышку в городе, некоторые эксперты указывают на признаки распространения вируса по всей стране. Так, были зарегистрированы случаи в Сеуле и других местах, которые не сразу отследили.

"В Тэгу число новых случаев, которые подтверждены тестам, довольной велико, и если мы не сможем эффективно остановить передачу вируса в этой области, существует большая вероятность, что болезнь распространится по всей стране", – заявил заместитель национального министра здравоохранения и социального обеспечения Ким Ган Лип.

Он также добавил, что на наличие коронавируса проверят всех жителей города с симптомами простуды, что составит около 28 тыс. человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В городе Тэгу, четвертом по величине в Южной Корее, опустели улицы и закрылись магазины из-за вспышки коронавируса на местном уровне. Большинство из инфицированных контактировали с одной зараженной 61-летней женщиной, известной как "Пациент 31".

Из-за коронавируса Samsung приостановил производство смартфонов на заводе в Южной Корее. На заводе в городе Гуми находятся две производственные линии компании.

Также Южная Корея установила максимальный уровень опасности из-за коронавируса. Такое решение было принято из-за растущего числа заразившихся, а также зафиксированных смертей.