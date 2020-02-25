На вакцину и маски. Трамп просит Конгресс выделить 2,5 миллиарда на борьбу с коронавирусом
2020-02-25 11:47:00
США собираются продемонстрировать готовность к возможной вспышке на территории страны
Администрация президента США Дональда Трампа попросила у Конгресса выделить 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.
Белый дом заявил, что более 1 млрд долларов пойдет на разработку вакцины против вируса, а другие средства на лечение и накопление средств индивидуальной защиты, такой как маски для лица и прочее.
Из-за негативного воздействия вспышки вируса на мировую экономику, администрация Трампа собирается продемонстрировать, что США готовы к борьбе с эпидемией, несмотря на небольшое количество заразившихся в стране.
"Администрация Трампа очень серьезно относится к распространению коронавируса COVID-19. Администрация направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцин, а также для закупки необходимого оборудования", – заявила представитель Административно‑бюджетного управления Рэйчел Семмель.
Из запроса в 2,5 млрд – 1,5 млрд долларов будут выделены дополнительной, остальная часть поступит из средств, заложенных в бюджет Конгресса, таких как неиспользованные деньги для борьбы с вирусом Эбола. Администрации требуется одобрение Конгресса, чтобы перенаправить эти деньги на борьбу с коронавирусом.
До настоящего времени в США было подтверждено 53 случая заражения вирусом, из которых 14 случаев были диагностированы в стране, а еще 39 – среди тех, кого эвакуировали из Китая.
Как ранее сообщал Фокус:
- По состоянию на 25 февраля общее число инфицированных коронавирусом нового типа составляет 80 147 человек.
- Из-за обострения эпидемической ситуации, связанной с распространением в северных регионах Италии китайского коронавируса, гражданам Украины рекомендуют временно воздержаться от поездок в итальянских регионы Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения.
- В украинских аэропортах будут проверять состояние здоровья пассажиров, прибывающих прямыми рейсами из стран, где зафиксирован коронавирус.
- Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что вспышка коронавиурса COVID-19 пока не является пандемией, но она "имеет потенциал" ею стать.
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что все граждане страны, у кого ранее диагностировали коронавирус, выздоровели.