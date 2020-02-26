Ученые обнаружили наличие у Земли еще одной луны – захваченного астероида

Новый спутник может покинуть Землю в конце 2020 года

Международный астрономический союз внес в каталог под обозначением 2020 CD3 новый "временно захваченный объект" – астероид, который сейчас является мини-спутником (мини-луной) Земли.

Он был обнаружен 15 февраля с помощью телескопа Catalina Sky Survey (CSS), расположенного в Аризоне. Об этом сообщил астроном Kacпер Вежчос в Twitter.

"Это важно, поскольку из миллиона известных астероидов это всего лишь второй, обнаруженный на орбите Земли", – написал он.

Астероид очень маленький – его диаметр от 2 до 3 метров. Он был захвачен гравитацией Земли три года назад.

Предыдущим захваченным астероидом был RH120, который совершил всего несколько оборотов вокруг нашей планеты в 2006 и 2007 годах, прежде чем был выброшен обратно в Солнечную систему. 2020 CD3 может быть также выброшен в конце этого года.

Мы можем ожидать, что узнаем намного больше о нашем новом космическом спутнике, поскольку все больше астрономов наведут на него телескопы в ближайшие недели и месяцы, пишет журнал Forbes.

Как ранее сообщал Фокус: