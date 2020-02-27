Эхо войны. Городок в Швейцарии могут эвакуировать на 10 лет из-за свалки боеприпасов

Неподалеку от городка находится закопанный склад, где хранится около 3500 тонн боеприпасов

В Швейцарии жителей небольшого городка Митольц могут эвакуировать на 10 лет из-за огромной свалки оружия времен Второй мировой войны неподалеку. Об этом сообщает ВВС.

Так, Министерство обороны страны пришло к выводу, что тайник представляет "неприемлемый" риск для жителей Митольца, живущих поблизости. Власти говорят, что местным жителям придется покинуть свои дома на время расчистки территории.

"В зависимости от того, как будут проходить работы, жители должны готовиться к тому, что эвакуация продлится более 10 лет", – заявили в министерстве.

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Жители городка должны будут утвердить план эвакуации. На данный момент проводятся общественные консультации, чтобы узнать, как лучше поступить.

"Местные жители – это люди, семьи которых проживают в деревне на протяжении нескольких поколений. Больно видеть из в такой ситуации", – рассказала глава рабочей группы в Митольце Бриджит Риндлисбахер.

Склад частично взорвался в 1947 году, убив 9 человек и уничтожив близлежащий железнодорожный вокзал. Но около 3500 тонн боеприпасов все еще остаются захороненными на месте.

В правительственном отчете говорится, что риски были недооценены в течение десятилетий, и извлечение взрывчатых веществ может быть "очень сложным". Чиновники считают, что подготовка к работам займет не менее 10 лет, включая строительство аварийной дороги в обход опасного района.

Эвакуация жителей города, скорее всего, начнется не раньше 2031 года. 800 местных жителей были шокированы новостью. Поэтому план похоронить свалку под еще большим слоем земли также рассматривается.

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