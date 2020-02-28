Войска Асада, при поддержке авиации РФ, убили в Сирии 33 турецких военных. Эрдоган уже ответил

Ночью турецкие войска уже нанесли удары по "всем известным" целям в Сирии, а на утро президент Турции готовит обращение к нации

Ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

36 военных пострадали. Сейчас они госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

По факту российско-сирийской атаки президент Турции Реджеп Эрдоган созвал срочное совещание с силовиками, которое длилось около шести часов.

В итоге, на сирийско-турецкую границу прибыл министр обороны Турции Хулуси Акар – будет из оперштаба в "нулевой точке" руководить операциями турецкой армии.

Также высказался и глава управления по связям АП Турции Фахреттин Алтун. По его словам, Турция "не позволит режиму опустошить Идлиб".

"Согласно договоренностям с РФ, это безопасная зона. Если мы исчерпаем все дипрешения, мы без всяких сомнений будем применять другие меры для того, чтобы остановить гуманитарную катастрофу", – заявил он.

Кроме того, Алтун добавил, что турецкие войска уже нанесли ответный удар по всем известным сирийским правительственным целям, в т.ч. у Латакии, где расположена база РФ.

ВС Турции оперативно отчитались об уничтожении свыше 1700 военных Асада. Правда, речь идет о 17 днях операции.

Что касается беженцев, то турки говорят, что не будут препятствовать их пути в Европу.

Утром с посланием к нации должен выступить президент Эрдоган.

Спикер МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, называет Идлиб "бастионом террористического альянса".

Также она назвала причину "обострения" ситуации: это якобы невыполнение российско-турецкого меморандума от 17 сентября 2018 года.

"Несмотря на введение 9 января режима тишины, боевики продолжили обстрелы близлежащих населенных пунктов и позиций правительственных войск", – заявила она.

Захарова подтвердила факт помощи российской авиации войскам Асада и рассказала, что операция "Рассвет над Идлибом" направлена "исключительно против окопавшихся в зоне деэскалации террористов".

Идлиб находится прямо у границы Сирии и Турции:

20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.