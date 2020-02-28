В Минобороны России озвучили свою версию обстрела турецких военных в Сирии

В российском ведомстве считают, что турецкие военные были в одной колоне с боевиками

В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные, попавшие под обстрел в Идлибской зоне деэскалации, не должны были там находиться.

Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороне заявили, что картина была такой: 27 февраля 2020 года террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", находящиеся в Идлибской зоне деэскалации, решили провести крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск, армия Сирии открыла ответный огонь.

Представители российского Центра примирения враждующих сторон постоянно запрашивали у турецких коллег координаты местонахождения их подразделений, находящихся рядом с районами боевых действий террористов.

Несмотря на это, 27 февраля в районе населенного пункта Бехун под обстрел сирийских войск попали турецкие военнослужащие, находившиеся в боевых порядках террористических формирований. При этом, согласно данным турецкой стороны, их военнослужащих там не было и не должно было быть.

Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками и обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых турецких военнослужащих на территорию Турции.

Авиация Воздушно-космических сил России в районе населенного пункта Бехун не применялась.

Напомним, ночью войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

20 февраля ситуация в Идлибе обострилась: турецкая армия начала наступление на войска Асада с применением танков, артиллерии и спецназа. Вместе с Турцией военную операцию начали войска сирийской оппозиции.

Турция сообщила о гибели в Идлибе двух своих солдат и ранении еще четверых. Были ли эти потери следствием удара российской авиации, не уточнялось.

Накануне Эрдоган заявил, что переговоры с Россией по ситуации в сирийской провинции Идлиб не увенчались успехом, и предупредил, что военная операция турецких войск – это "вопрос времени".

Турецкий лидер также добавил, что Турция решила сделать Идлиб безопасной зоной "независимо от расходов", даже, несмотря на провал переговоров с Россией.

Как ранее сообщал Фокус:

9 октября 2019 года Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии под названием "Источник мира" с целью "ликвидации террористической угрозы" со стороны курдов.

22 октября в Сочи начались переговоры между президентом Турции Реджепом Тайип Эрдоганом и президентом РФ Владимиром Путиным относительно ситуации в Сирии.

По итогу этих переговоров, в России объявили об окончании турецкой операции в Сирии. Турция согласилась прекратить военную операцию в Сирии.

29 октября СМИ сообщили, что шесть сирийских солдат убиты в первом пограничном столкновении с Турцией. Ожесточенное столкновение произошло рядом с пограничным городом Рас-эль-Айн.