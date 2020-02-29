Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины

2020-02-29 13:59:22

78 0

На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов

Министерство обороны США заключило договор на производство ракетных комплексов Javelin для Украины и еще 15 стран.

Об этом сказано на сайте Пентагона.

Работы будут выполнены в городе Тусон, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения производства – 25 июня 2020 года.

Компания-производитель – "Raytheon-Lockheed Martin". На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов.

Кроме Украины, Javelin будут производить еще для 15 стран: Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.

В начале октября в США завершились все необходимые процедуры для продажи Украине Javelin. Тогда речь шла о 150 противотанковых ракетах и двух ракетных установках.

26 декабря Минобороны Украины согласовало с США контракт на поставку Javelin. 

Как ранее сообщал Фокус: 

Loading...