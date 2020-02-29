Пентагон заключил контракт на производство Javelin для Украины
2020-02-29 13:59:22
На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов
Министерство обороны США заключило договор на производство ракетных комплексов Javelin для Украины и еще 15 стран.
Об этом сказано на сайте Пентагона.
Работы будут выполнены в городе Тусон, штат Аризона, с предполагаемой датой завершения производства – 25 июня 2020 года.
Компания-производитель – "Raytheon-Lockheed Martin". На производство из американского бюджета выделено 18 млн 431 тысяч 215 долларов.
Кроме Украины, Javelin будут производить еще для 15 стран: Австралии, Чехии, Эстонии, Франции, Грузии, Индонезии, Иордании, Ирландии, Катара, Литвы, Новой Зеландии, Норвегии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана и Турции.
В начале октября в США завершились все необходимые процедуры для продажи Украине Javelin. Тогда речь шла о 150 противотанковых ракетах и двух ракетных установках.
26 декабря Минобороны Украины согласовало с США контракт на поставку Javelin.
Как ранее сообщал Фокус:
- В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним за 47 млн долларов.
- Первые поставки ракетных комплексов Javelin в Украину состоялись в апреле 2019 года. А уже 22 мая в Украине впервые состоялся запуск ракетных комплексов Javelin.
- После стало известно, что Вашингтон выделил более 300 миллионов долларов на изготовление противотанковых систем Javelin для поставок в другие страны, в том числе Украину.
- Украина, в свою очередь, заявила о намерении купить новую партию Javelin.
- 5 августа Украина направила запрос в США для покупки большего количества противотанковых ракетных комплексов Javelin.