Появилось видео, как турецкие ПВО сбили два истребителя Башара Асада

Пилоты успели катапультироваться

1 марта в сирийской провинции Идлиб турецкие военные сбили два самолета "Су-24" российского производства, которые принадлежат режиму Башара Асада. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на сообщение министерства обороны Турции.

В Минобороны отметили, что бомбардировщики сбили турецкие ПВО после того, как они напали на самолет турецких военных.

Государственное сирийское агентство SANA сообщило, что пилоты сбитых "Су-24" успели катапультироваться и не пострадали.

Также в ходе турецкой военной операции "Весенний щит" уничтожены 3 установки сирийских ПВО, одна из которых сегодня утром сбила сирийский беспилотник.

В Минобороны Турции добавили, что в результате ударов сделали непригодным военный аэропорт Нейраб возле Алеппо, который служил базой для правительственных ВВС Сирии.

Как ранее сообщал Фокус:

Ночью 28 февраля войска Башара Асада, при поддержке российской авиации, расстреляли турецкую колонну. Погибли 33 турецких военных.

В Минобороны РФ заявили, что попавшие под обстрел турки в районе Идлиба не должны были там находиться.

В министерстве обороны Турции, в свою очередь, заявили, что удары по позициям турецких военных в Идлибе были нанесены, несмотря на то, что Анкара заранее указала России места дислокации своих частей.