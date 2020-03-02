Более 10 лет и 140 тысяч фунтов: британец построил дом своей мечты по видео-урокам

2020-03-02 14:41:29

299 9

Во время постройки дома мужчина жил в трейлере

51-летний британец Грэм Харли построил дом в городе Рингвуд в Хэмпшире, используя ролики с YouTube. Он начал свой проект еще в 2008 году и, наконец, завершил его. Об этом пишет Daily Mail.

Грэм работал IT-специалистом и никогда ранее не занимался стройкой. Он проживал с подругой Мэнди Уэльс, двумя ее сыновьями в трейлере, пока шла реализация проекта, а в 2012 у пары родилась общая дочь. Грэма воодушевила реплика строителя из ролика, который заявил, что "построить дом может каждый".

дом, великобритания, стройка, своими руками

дом, великобритания, стройка, своими руками

Грэм приобрел участок земли, заросший бурьяном, с развалинами старого дома, снес остатки и принялся за строительство. Ему пришлось изучить все тонкости: начиная от штукатурки и заканчивая кровельными работами.

Итогом стал дом с пятью спальнями и две хозяйственные постройки в которых разместился тренажерный зал и кинотеатр.

дом, великобритания, стройка, своими руками

дом, великобритания, стройка, своими руками

На все Грэм потратил 140 тысяч фунтов, причем аналогичный дом в графстве Хэмпшир стоит около 450 тысяч фунтов. Он отметил, что всему учился постепенно и теперь знает, насколько тяжело строить дом. Так что повторять этот подвиг в ближайшее время он не собирается. Но отмечает, что, если понадобится, вновь возьмется за строительные инструменты.

Как ранее писал Фокус:

 

Loading...