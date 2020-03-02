Закрытые границы не спасут. ВОЗ обновила рекомендации по борьбе с коронавирусом

Международная организация обновила свой перечень правил для стран мира в борьбе с вирусом

Всемирная организация здравоохранения обновила свои правила борьбы с коронавирусом, которые касаются международного трафика. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

Рекомендации были обновлены по просьбе Комитета по чрезвычайным ситуациям, созданном в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.

Так, "пострадавшими районами" считаются те страны, провинции, территории или города, в которых происходит постоянная передача COVID-19, в отличие от районов, сообщающих только о завозных случаях. По мере развития эпидемии ожидается, что во многих районах могут быть выявлены случаи завоза и локальной передачи коронавируса, пишет ВОЗ.

До сих пор вспышки, главным образом, происходили через близкие контакты – в семьях или других группах. COVID-19 главным образом передается капельным путем от инфицированных людей, при тесном контакте с ними.

Поэтому основными профилактическими мерами остается мытье рук, гигиена кашля, а также активное наблюдение для раннего выявления и изоляции инфицированных, быстрая идентификация и тщательное наблюдение за лицами, контактирующими с пациентами. Также необходим быстрый доступ к медицинской помощи, особенно в тяжелых случаях. Такие меры помогают эффективно сдерживать большинство вспышек COVID-19.

ВОЗ также продолжает выступать против применения ограничений на поездки или торговлю в странах, где наблюдаются вспышки COVID-19.

"В целом, фактические данные показывают, что ограничения перемещения людей и товаров во время чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения в большинстве случаев являются неэффективными", – сообщает ВОЗ.

Кроме этого, подчеркивается, что ограничения могут прерывать поставки необходимой помощи и техническую поддержку, нарушать работу предприятий и иметь негативный социальные и экономические последствия для пострадавших стран.

"Но в определенных обстоятельствах меры, ограничивающие передвижение людей, могут оказаться временно полезными, например, в условиях с небольшим количеством международных связей и ограниченными возможностями реагирования", – подчеркивают эксперты.

Также отмечается, что один температурный скрининг не является эффективным способом остановки распространения вируса, поскольку инфицированные люди могут находиться в инкубационном периоде и не проявлять симптомов. Подобные меры также требуют значительных инвестиций и приносят мало пользы.

"Более эффективно направлять рекомендации по профилактике путешественникам и собирать данные о здоровье вместе с контактными данными людей, чтобы отследить их в случае возникновения вспышки", – говорят в ВОЗ.

Путешественникам советуют отложить поездки, если их здоровье ослаблено, а также пожилым людям или тем, кто имеет хронические заболевания. Общие рекомендации по личной гигиене, правила поведений при кашле и соблюдение дистанции не менее метра от лиц с симптомами, остаются особенно важными для всех путешественников.

Согласно общим рекомендация ВОЗ для стран мира, необходимо усилить эпиднадзор за необычными вспышками гриппоподобных заболеваний и тяжелой пневмонией, а также тщательно следить за развитием вспышек COVID-19, усиливая эпиднадзор.

"Странам следует и впредь повышать осведомленность путем эффективной передачи информации о риске COVID-19 широкой общественности, специалистам здравоохранения и политикам. Необходимо избегать действий, способствующих стигматизации или дискриминации. Странам следует делиться с ВОЗ всей соответствующей информацией, необходимой для своевременной оценки и контроля над COVID-19", – подытожили в документе.

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