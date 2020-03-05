Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом
2020-03-05 10:58:19
Выделенная сумма более чем втрое превышает предложенную ранее президентом Трампом
Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект об ассигновании $8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса и на разработку вакцин от него. Против проголосовали только два республиканца. Об этом сообщило Bloomberg.
Документ отправлен в Сенат для окончательного утверждения и передачи на подпись президенту США.
Выделенная сумма более чем в трое превышает предложенную ранее президентом Трампом (Белый дом просил выделить 2,5 млрд долларов). Она включает 7,8 млрд экстренного финансирования и 0,5 млрд долларов, которые будут изъяты из программы медицинского страхования Medicare. Эти средства предназначались для развития телемедицины.
Средства будут потрачены, в частности, и на расширение тестирования на вирус, которым заразилось уже не менее 129 человек в стране. Число умерших достигло 11 человек.
1,25 млрд планируется направить на борьбу с распространением вируса за рубежом.
"Мы должны быстро принять этот закон. На карту поставлены жизни", – заявила председатель комитета по ассигнованиям Палаты представителей демократ Нита Лоуи.
Группа конгрессменов 4 марта встретилась с руководителями фармацевтических компаний Sanofi, Merck, Takeda и GlaxoSmithKline. Там было сказано, что разработка коронавирусной вакцины может занять до двух лет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В материковом Китае за сутки 4 марта зарегистрированы 139 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили органы здравоохранения страны. Общее число инфицированных в материковой части страны составляет 80 409 человек. Количество умерших выросло на 31 человека. Все новые случаи произошли в провинции Хубэй. Число жертв инфекции в материковой части страны достигло 3012 человек.
- Главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана. К тому же, люди, которые склонны покупать маски, не знают, как ими правильно пользоваться.
- Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей временно запретила ввоз в страну домашних и диких плотоядных животных из Китая.