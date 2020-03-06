Трамп подписал законопроект о выделении $ 8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Законопроект включает выделение более $ 3 млрд на исследования в области вакцинации

Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета в размере $ 8,3 млрд на борьбу с распространением коронавируса.

Об этом сообщает CNBC.

"Это непредвиденная проблема. Она пришла из ниоткуда", – отметил Трамп после подписания законопроекта.

Издание отмечает, что быстрые действия Конгресса показывают, насколько серьезно правительство воспринимает угрозу коронавируса. В последние дни в США было подтверждено множество новых случаев, и представители здравоохранения предупредили, что вирус находится на грани перехода в пандемию.

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Данный закон особенно важен для штатов, которые уже столкнулись со вспышкой болезни, особенно для Калифорнии и Вашингтона.

Сенатор Мария Кантвелл, штат Вашингтон, заявила, что ее штат получит финансирование в размере $ 11,5 млн, чтобы помочь местному министерству здравоохранения отреагировать на кризис. По ее словам, эти деньги пойдут на поддержку государственных лабораторных испытаний, изоляцию и расходы на карантин, а также на дезинфекцию общественных мест и отслеживание вируса.

"Я могу сказать вам, что нам нужны эти средства. Они нужны нам сейчас", – сказала Кантвелл.

Законопроект также включает выделение более $ 3 млрд на исследования в области вакцинации.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, количество случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в США достигло двухсот при 14 случаях летального исхода.

Как ранее сообщал Фокус:

Конгресс США выделил 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Выделенная сумма более чем втрое превышает предложенную ранее президентом Трампом.

На всей территории американского штата Вашингтон введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса.

Калифорния объявила чрезвычайное положение после того, как на территории штата была зафиксирована первая смерть от коронавиурса.

А главный хирург США призвал американцев отказаться от медицинских масок. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.