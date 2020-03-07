Мало градусов. Производителю водки пришлось объяснить, что она не спасает от коронавируса
2020-03-07 12:38:42
Пользователи соцсетей попросили команию добавить оборотов в напиток
Американец начал дезинфицировать руки водкой из-за боязни заболеть коронавирусом. По его словам, водка "работает". Производитель Tito's Vodka ответил ему, что, согласно данным Центра контроля заболеваний, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя.
Об этом сообщает Le Figaro.
"Я сделал дезинфицирующее средство для рук из вашей водки. У него и вкус весьма недурной. Ура, TitosVodka. Это средство защищает меня от микробов, и чувствую я себя хорошо", – пишет пользователь Twitter snottypotty.
"Согласно CDC, дезинфицирующее средство для рук должно содержать не менее 60% алкоголя. Водка ручной работы Tito's на 40% состоит из алкоголя и поэтому не соответствует действующим рекомендациям CDC", – ответили ему в компании.
Пользователи соцсетей попросили команию добавить оборотов в напиток.
"Пожалуйста, увеличьте содержание алкоголя в вашей водке, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом, спасибо", – написали компании.
Как ранее сообщал Фокус:
- На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок.
- В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.
- Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.
- А главный хирург США Джером Адамс призвал американцев отказаться от ношения медицинских масок, чтобы защитится от коронавируса. По его словам, эффективность масок для предотвращения распространения коронавируса не доказана.