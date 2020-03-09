За сутки число зараженных выросло на 3,5 тысячи. Статистика эпидемии коронавируса на 9 марта
2020-03-09 09:48:00
Общее число инфицированных достигло 108,568 тысячи человек
Во всем мире продолжает расти количество зараженных коронавирусом COVID-19. В понедельник, 9 марта, общее число инфицированных достигло 108,568 тыс. человек. Об этом сообщает South China Morning Post.
Так, на материковый Китай приходится 80,735 тыс. случаев инфицирования, а в остальной части мира число зараженных достигло 27,833 тыс. человек, увеличившись за прошедшие сутки больше чем на 3,5 тыс. случаев.
Также в мире было зафиксировано 3,813 летальных случаев от коронавиурса, а в Китае – 3,119 тыс. случаев.
В Южной Корее число больных достигло 7,382 тыс. (51 случай смерти), Италии - 7,375 тыс. (366), Иране - 6,566 тыс. (194), Франции - 1,126 тыс. (19), на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера в Йокогаме, 1,159 тыс. (14), Германии - 795, Испании - 374 (восемь), Великобритании - 273 (три), Нидерландах - 265 (три), Швейцарии - 228 (один), США - 213 (19), Бельгия - 200, Сингапур - 150, Швеция - 240, Гонконг - 114 (три), Норвегия - 113, Австрия - 104.
Три смерти зафиксированы в Австралии при 74 инфицированных, четыре - в Ираке при 54 инфицированных, по одному смертельному случаю - в Таиланде, Египте, Сан-Марино, Аргентине, на Тайване и Филиппинах.
Менее 100 случаев заражения зарегистрированы в 88 странах и районах мира. Всего в мире излечились более 60 тыс. человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- По меньшей мере 21 человек заразился коронавирусом на борту круизного лайнера Grand Princess, который находится у берегов США.
- На борту лайнера находятся 3,5 тысячи человек – граждане 54 стран мира, в том числе и 49 украинцев.
- В целях борьбы с коронавирусом в Италии закрыли на въезд и выезд с 8 марта по 3 апреля всю Ломбардию и еще 14 провинций. Карантин затронул около 16 млн человек.