Сегодня в США пройдет второй "супервторник" демократов. Байден — фаворит, у Сандерса еще есть шанс

По предварительным данным Байден значительно опережает Сандерса

10 марта в США пройдет второй "супервторник" – предварительные выборы состоятся в шести штатах (Айдахо, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Северная Дакота и Вашингтон). Кандидаты от Демократической партии будут соперничать за право бросить вызов Дональду Трампу на президентских выборах в ноябре.

В ранге фаворита на этот раз бывший вице-президент Джо Байден, а не Берни Сандерс, как было всего неделей раньше, пишет The Federalist.

В общей сложности кандидаты поборются за голоса 352 делегатов, то есть почти за 10% из 3979 представителей штатов и территорий США, которые примут участие в партийном съезде в середине июля. Больше всего делегатов во вторник будет разыграно в штатах Мичиган и Вашингтон — 125 и 98 соответственно.

Сейчас лидирует Байден, имея за собой голоса 628 делегатов, в то время, как Сандерс заручился поддержкой 545.

По предварительным данным Байден значительно опережает Сандерса в пяти штатах, за исключением Вашингтона, где разрыв между ними не так велик.

Как пишет издание Politico, поражение Сандерса в Вашингтоне и Мичигане станет концом его избирательной компании. Впрочем, несмотря на результаты социологических опросов, некоторые политтехнологи признают, что Сандерс все еще сохраняет шансы на победу.

Как ранее сообщал Фокус:

Ранее Байден впервые одержал победу на праймериз штате Южная Каролина.