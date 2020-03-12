Половина инфицированных вылечилась

В четверг, 12 марта, общее число инфицированных COVID-19 достигло 124 825 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

На материковый Китай приходится 80793 случаев инфицирования, а в остальной части мира выявили более 43 тыс. зараженных.

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Также в мире было зафиксировано 4620 летальных случаев от коронавиурса, из них в Китае – 3169.

Лидерами по заболеваемости за пределами КНР являются Италия (12 462 зараженных, 827 умерших), Иран ( 9 тыс., 354 умерших) и Южная Корея (7869 зараженных и 66 умерших).

Всего в мире излечились 67 689 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.