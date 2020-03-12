Ограничения не затронут Великобританию

Президент США Дональд Трамп обратился к нации из-за вспышки коронавируса в мире. В своем телевизионном обращении он сказал, что все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Запрет начнет действовать в пятницу, 13 марта.

Об этом сообщает Белый дом на странице в Facebook.

"Мы используем всю мощь федерального правительства и частного сектора для защиты американского народа. Это самая агрессивная и всеобъемлющая попытка противостоять иностранному вирусу в современной истории", – сказал Трамп.

В то же время, лидер США отметил, что "сильные, но необходимые" ограничения не затронут Великобританию, где в настоящее время подтверждено 460 случаев заражения короновирусом.

Также исключения будут сделаны для американцев, которые пройдут необходимые обследования.

Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чед Вулф уточнил, что запрет на въезд в США из Евросоюза будет касаться граждан, посещавших страны Шенгенской зоны в последние 14 дней. В их число входят: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.

Трамп также подчеркнул, что вспышка коронавируса на территории США не является финансовым кризисом. По его словам, принятые меры не заденут торговлю, поскольку они должны "ограничить перемещение людей, а не товаров".

"Это не финансовый кризис. Это просто краткий временной промежуток, который мы преодолеем вместе как страна и как мир", − заявил американский лидер.

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