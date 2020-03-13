Не пропускают даже транзитом. На границе Словении застрял автобус с украинцами из Италии
2020-03-13 14:43:00
Сейчас на границе находятся около 100 граждан Украины
Словенские пограничники из-за коронавируса отказываются впускать в страну украинцев, которые едут из Италии.
Об этом сообщает ТСН.ua, ссылаясь на свидетельства самих участников происшествия.
Таким образом, на границе Италии и Словении "застряли" около 100 человек.
Сами путешествующие говорят, что прибыли на границу вечером 12 марта. Пограничники измерили температуру у водителя и решили не пускать автобус в страну.
Но дело в том, что у многих украинцев истекает строк пребывания в Евросоюзе (они ездят по биометрическим паспортам).
Поэтому, если они вовремя не вернутся в Украину, их просто депортируют и в будущем запретят въезд.
Пассажиры также уточняют, что уже связывались с консулами МИД Италии, Словении и Австрии – те обещали помочь.
Также они находятся на связи с представителями автобусных перевозчиков, которые работают над решением вопроса.
Вместе с украинскими автобусами на границе стоят и румынские. Правда, пассажиров в них нет.
Фото: tsn.ua
Как ранее сообщал Фокус:
- С сегодняшнего дня, 13 марта, все поездки из Европы в США будут приостановлены на следующие 30 дней. Соответствующее рещение принял президент США Дональд Трамп.
- Словакия тоже ограничила въезд: с 13 марта попасть в страну могут только те иностранцы, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание в стране.