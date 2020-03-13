Соучастница госпереворота. Земляки предложили лишить Валентину Терешкову звания почетного гражданина

А Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Жители города Тутаева Ярославской области опубликовали петицию с требованием лишить их землячку, депутата Госдумы РФ и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову звания почетного гражданина их города. К середине дня 13 марта подписи под петицией поставили 8,5 тысяч человек.

Авторы петиции возмущены тем, что Терешкова "10 марта 2020 года, читая по заготовленной бумажке текст, предложила Госдуме внести поправку в Конституцию, обнуляющую сроки президентства Путина В.В.". Тем самым она "приняла участие в шоу, называемом некоторыми людьми госпереворотом". Кроме того, Терешкова проголосовала в 2018 году за повышение пенсионного возраста, и, как депутат, поддерживает все "антинародные законы нынешней власти". Тем самым совершает поступки, порочащие "честь и достоинство как наши, так и других не менее почетных граждан города".

Накануне спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал депутатов защитить Терешкову от нападок. "Атаки, которые идут сегодня на нее, это атаки на нашу страну. Потому что она внесла то предложение, которое делает нашу страну сильнее", – заявил он.

По словам Терешковой, она выражала не личное мнение и не мнение "политических кругов", выступить с соответствующей инициативой ее попросили "простые люди".

Ранее несколько российских СМИ сообщили, что Росреестр засекретил информацию о недвижимости Валентины Терешковой.

Как ранее сообщал Фокус: