У президента Бразилии нашли коронавирус: два дня назад он встречался с Трампом

2 марта коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартен

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на наличие нового коронавируса.

Об этом сообщает местное издание Jornal O Dia.

Результаты второго теста, который должен подтвердить или опровергнуть результат, ожидаются вечером 13 марта, отмечает издание.

12 марта коронавирус обнаружили у пресс-секретаря Болсонару Фабио Вайнгартен. Вайнгартен сразу же изолировали. Президент Бразилии позже записал видеообращение в медицинской маске, в котором заявил, что прошел тесты для проверки на коронавирус.

7 марта Болсонару с Вайнгартен встречались с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп позже неоднократно отмечал, что чувствует себя хорошо и не собирается проходить проверку на заражение коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус: