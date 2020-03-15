10 тысяч километров за три дня. Украинцы в Мексике не успевают вернуться домой

Группа из 14 человек прилетает в Киев лишь утром 17 марта

В Мексике группа украинских туристов из 14 человек пишет, что поставленные Украиной условия по возвращению домой за три дня являются почти невыполнимыми. Об этом сообщает одна из туристок Анна Ярошенко в Facebook.

По ее словам, украинцы должны вернуться домой 17 марта в 9:10 по киевскому времени рейсом Канкун - Стамбул - Киев. Вариантов улететь раньше, до закрытия украинских границ, не осталось, так как у авиакомпаний не осталось свободных мест.

"Три дня для возврата за 10 тыс. км. Серьезно? Шансы добраться до Стамбула мы еще не потеряли. А дальше – как хотите. Авиасообщение закрыто. Долететь до соседних с Украиной стран, типа Польши или Молдовы для сухопутного пересечения границы уже невозможно, въезд для иностранцев запрещен. Беларусь по состоянию на сейчас еще открыта. Но, пассажирское автобусное и железнодорожное сообщение между странами остановлено. Добраться до границы и перейти пешком – опять нет. Пункты пересечения приостановили пеший пропуск", – пишет Ярошенко.

Также украинцы говорят, что не могут зарегистрироваться в онлайн сервисе украинского МИД.

"Серверы лежат, невозможно зарегистрироваться через сайт и через мобильные аппликации", – говорит автор поста.

Кроме этого, украинское консульство в Мексике закрыто на карантин, прием граждан остановлен до 20 марта.

"Консульство в Турции. Буквально час назад нам удалось дозвониться на горячую линию. Полтора суток до этого - тишина в эфире. Они используют google форму для сбора данных о гражданах и их местонахождения. Но в Турцию еще надо успеть добраться", – подытожила туристка.

В это же время, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что удалось достигнуть договоренности с тремя мобильными операторами Украины (Vodafone, LifeCell и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса.

"В специальной смс-рассылке граждане Украины за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, Правительственного контактного центра и др.) Для оперативного решения насущных вопросов", – пишет премьер.

Кроме этого, из-за коронавируса с полуночи 15 марта Польша прекратила пограничное движение на некоторых пунктах пропуска с соседними странами, в частности с Украиной. Для выезда в Украину работают только 3 автомобильные пункты пропуска. Это Дорогуск-Ягодин, Гребенное-Рава-Русская и Корчева-Краковец.

А Россия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.

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