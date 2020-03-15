Премьер Словакии: Украина готова была продать 2 млн масок, но нас опередили немцы

С кем именно и когда велились переговоры, Петер Пеллегрини не уточнил

Премьер-министр Словении Петер Пеллегрини рассказал о договоренности с Украиной купить 2 млн медицинских масок, которая сорвалась в последний момент. Об этом заявил в эфире телеканала TA3.

По его словам, условием сделки была оплата наличными. Необходимая сумма была подготовлена, но в последний момент словаков якобы опередили немцы.

"Мы уже подготовили чемодан с 1,2 млн евро наличными. Собирались лететь за ними правительственным бортом. Но пришел немецкий перекупщик, заплатил за маски и купил их", — сказал Пеллегрини.

При этом он не уточнил, с кем именно (госпредприятием или частной компанией) и когда велись переговоры.

Отметим, что в Словакии 15 марта зарегистрировали 17 новых случаев заражения. Всего коронавирус выявили у 61 человека. В стране уже с 12 марта начали действовать жесткие ограничения на въезд на наземных КПП: в страну пускают только граждан страны, а также тех, у кого есть разрешение на постоянное или временное проживание.

С 16 марта в Словакии закроют все магазины, за исключением продуктовых, аптек и газетных киосков. Больницы переведены в режим работы в условиях чрезвычайного положения. Также власти договорились о закупке 30 млн масок, их должны поставить в течении полутора недель.

Как ранее сообщал Фокус:

Кабинет министров Украины ввел 11 марта запрет на экспорт медицинских масок и других средств защиты. Ограничения действуют до 6 июня.