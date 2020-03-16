По словам российского лидера, из-за санкций Россия потеряла около 50 млрд, но и заработала, столько же

Президент России Владимир Путин, комментируя антироссийские санкционные меры со стороны Европы и США, заявил, что стране "плевать" на санкции, так как она заработала на них столько же, сколько и потеряла.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

"Да плевать на них, на эти санкции", – сказал Путин.

По его словам, Россия потеряла около 50 млрд, но и заработала, столько же. Российский лидер также считает, что санкционные меры позволили "включить мозги" и начать производить собственные продукты и технологии, которых раньше не было или о них забыли.

К тому же контрсанкции, считает Путин, помогли государству развивать сельское хозяйство и освободить внутренний рынок.

"Первое место в мире по экспорту пшеницы. Обогнали даже США, Канаду и Австралию", – сказал лидер РФ.

Путин отметил, что никто не ожидал, что Россия будет крупным экспортером.

"Это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу", – отметил он.

Как ранее сообщал Фокус:

Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор заявил, что США будут сохранять антироссийские санкции, введенные за аннексию Крыма, до тех пор, пока Москва не откажется от него.

Европейский Союз не будет снимать экономические санкции с России до прогресса в выполнении Минских соглашений.