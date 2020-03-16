Сыгравшая "девушку Бонда" украинка Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
2020-03-16 10:52:00
Голливудская актриса находится на самооизоляции
Украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная в частности по роли девушки Джеймса Бонда, заявила о заражении коронавирусом.
Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез!", – пишет она.
40-летняя актриса Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала в качестве модели, а известность как актриса приобрела после выхода фильма "Париж, я люблю тебя".
Как ранее сообщал Фокус:
- Том Хэнкс заразился новым коронавирусом SARS-CoV-2 во время работы в Австралии, где снимается в фильме австралийского режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
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