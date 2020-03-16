Король Испании лишил своего отца ежегодного гранта в 194 тыс. евро и отказался от его наследства

Бывшего короля сейчас критикуют за роскошный образ жизни

Король Испании 52-летний Филипп VI отказался содержать своего отца Хуана Карлоса I, который в 2014 году отрекся от престола, и выплачивать ему ежегодно грант в 194 тысячи евро. Также он отказался от его наследства, пишет BBC.

82-летнего Хуана Карлоса, правившего Испанией 39 лет, сейчас критикуют за роскошный образ жизни. Швейцарские власти расследует его финансовые дела. В 2018 году, по данным СМИ, он получил от короля Саудовской Аравии 88 млн евро млн через оффшорный счет.

Хуан Карлос вступил на престол в 1975 году через два дня после смерти генерала Франциско Франко, диктатора, правившего Испанией в течение 36 лет после победы в гражданской войне. Он стал первым коронованным главой страны за 44 года. Несмотря на то, что его приход на престол подготовил именно Франко, король вскоре отстранил от власти всех сторонников Франко, которые хотели сохранить в стране автократическое правление, и создал новую систему парламентской монархии.

И хотя реальная власть короля в Испании не велика, именно Хуан Карлос I смог сдержать сторонников независимости в Каталонии и Стране Басков, а также не допустить государственного переворота в 1981 году.

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