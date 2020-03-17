Октябрь-2021. В России назвали дату первого за 45 лет запуска космического аппарата на Луну

Запуск аппарата впервые планировался на 2014 год

Российский космический аппарат "Луна-25" планируется запустить 1 октября 2021 года, резервная дата – 30 октября. Об этом сказал руководитель отдела Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов, сообщила газета "Ведомости".

Название аппарата продолжает нумерацию лунных миссий СССР. Последний по времени полет на Луну был совершен в 1976 году. Тогда была запущена межпланетная автоматическая станция "Луна-24".

Для посадки нового аппарата выбраны два района Луны. Один из них расположен севернее кратера Богуславского, второй – юго-западнее кратера Манцини. Планируется, что "Луна-25" проведет исследования грунта и экзосферы в полярной области Луны. Ранее все аппараты прилунялись в умеренных широтах или ближе к экватору.

"Луна-25" (прежнее название "Луна-Глоб") – многострадальная космическая миссия. Изначально она планировалась на 2014 год, однако из-за недофинансирования и неготовности отдельных узлов старт постоянно откладывается.

Согласно ранее анонсированным планам в 2024 году Россия должна отправить к спутнику Земли орбитальную станцию "Луна-26", в 2025 году – посадочную станцию "Луна-27". Эти миссии включены в Федеральную космическую программу до 2025 года. В 2027–2028 годах планировалась отправка тяжелой посадочной станции "Луна-28" для взятия грунта и его доставки на Землю, а также станции "Луна-29" для доставки тяжелого лунохода. Однако эти проекты пока не вошли в госпрограммы.

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