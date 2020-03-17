Парацетамол, бульон и лимонад. 60-летний британский врач рассказала, как дома справилась с COVID-19

Врач общей практики поделилась своим опытом болезни коронавирусом и тем, как она лечилась

Экс-глава Королевского колледжа врачей общей практики Великобритании 60-летняя Клэр Джерада рассказала, как справилась с коронавирусом на дому. Об этом сообщает The Sun.

По словам медика, она оказалась прикованной к постели после того, как посетила конференцию в Нью-Йорке. У Джерада был жар, озноб, боль в горле, головокружение, боль в суставах, головная боль и сильные боли в груди, вызванные постоянным кашлем. Но сейчас Клер выздоровела и сказала, что подавляющее большинство других зараженных, также выживут, даже если они входят в группу риска.

"Я была настолько истощена, что не смогла бы поднять клочок бумаги и за 50 фунтов, даже если бы он лежал прямо передо мной. Болезнь сильно истощала, но я никогда не чувствовала, что моя жизнь находится в опасности. Я могу понять, почему люди волнуются, но большинство, как и я, выживут. Это не обязательно смертельный приговор", – рассказала врач.

Она также добавила, что ее муж, сэр Саймон Уэссели, бывший президент Королевского колледжа психиатров, защищал себя от вируса футбольным шарфом Челси, обмотав его вокруг лица.

Клэр отметила, что не сразу разобрала у себя симптомы вируса.

"Мне казалось, что из Нью-Йорка я привезла с собой лишь один сувенир – магнитик на холодильник. Но спустя два дня я поняла, что прихватила с собой гораздо больше. В моем теле развивался COVID-19, который начал проявлять себя через несколько дней после возвращения в Британию", – говорит врач.

Джерада говорит, что появившуюся усталость и головную боль она списала на смену часовых поясов.

"Сухой кашель я связала с долгим перелетом и последствиями вдыхания пересушенного воздуха в салоне. Но температуру выше 38,8 градусов, объяснить я не смогла. Так началась моя история с коронавирусом", – говорит Джерада.

В течение следующих пяти дней женщина оставалась в постели, поднимаясь лишь только для того, чтобы сходить в туалет. После пяти дней симптомы исчезли, оставив "отсутствие металлического привкуса" во рту и сильную усталость.

"Я пережила эту неприятную болезнь, желая избавиться от нее поскорее, но никогда не чувствовала, что она меня прикончит. Мне были не нужны никакие героические лекарства или вмешательство. Несмотря на то, что я сейчас нахожусь на "противоположной стороне" от молодежи, два парацетамола три раза в день и лимонад – это все, что мне было необходимо. У меня был Божий пенициллин, куриный суп, который чудесным образом возвращал аппетит", – признается медик.

Также она отмечает, что муж на время болезни дистанцировался и общался с супругой по мобильному телефону.

Клэр говорит, что коронавирус – это худшая болезнь, которую ей пришлось перенести.

"Мне мало с чем сравнивать, так как я редко болею. У меня был грипп, зубная боль и переломы, но не более того", – рассказала Джерада.

Она посоветовала каждой семье планировать, что они будут делать, если один из них заразится вирусом.

"И помните, у большинства людей все будет хорошо, даже если они заражены", – подытожила медик.

Как ранее сообщал Фокус:

Ученые обнаружили антитело, которое помогает лечить коронавирус COVID-19. Антитело может блокировать инфекцию SARS1 и SARS2.

Также в США 45 молодых волонтеров получат экспериментальную вакцину от коронавируса. В исследовательском институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле начались испытания вакцины против коронавируса, разработанной Национальными институтами здравоохранения США (NIH) и компанией Moderna Inc.

Австралийские ученые выяснили, как организм борется с коронавирусом. Исследователи выяснили, какие иммунные клетки появляются, когда организм борется с COVID-19.