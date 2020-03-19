Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны

Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является "президентом военного времени" и пообещал, что страна добьется "полной победы" над коронавирусом. Об этом сообщает ВВС.

Во время пресс-конференции в Белом дома Трамп подтвердил, что страна находится в состоянии войны с точки зрения борьбы с коронавиурсом.

"Это война. Я вижу это, как своего рода, президент военного времени. Мы должны быть готовы к самопожертвованию вместе, так как мы в этом все вместе, и мы пройдем (этот этап, – ред.) вместе. Это невидимый враг, и он всегда самый сильный", – заявил Трамп.

Также президент добавил, что несмотря на сложную ситуацию, коронавирус будет побежден.

"Но мы собираемся победить невидимого врага. Я думаю, что мы сделаем это даже быстрее, чем предполагаем, и это будет полная победа", подытожил Трамп.

Он добавил, что применит Закон об оборонном производстве 1950 года, который был принят во времена Корейской войны. Документ позволяет президенту поручать гражданским предприятиям помогать выполнять заказы, необходимые для национальной безопасности. В этом случае, Закон об оборонном производстве будет использоваться для ускорения разработки медицинских масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и других предметов медицинского назначения по мере распространения коронавируса в стране.

Позже Трамп добавил, что будет ссылаться на данный закон лишь "в худшем случае в будущем".

Он назвал "абсолютно, наихудшим сценарием" предупреждение министра финансов Стивена Мнучина о том, что пандемия может привести к росту безработицы в США до 20%.

Трамп сообщил, что два корабля ВМФ США будут введены в эксплуатацию в качестве госпиталей, чтобы снизить возможный дефицит больничных коек. Ожидается, что USNS Comfort будет отправлен в гавань Нью-Йорка, а второе судно USNS Mercy – отправится к западному побережью.

На данный момент в США зафиксировано более 9300 случаев COVID-19, умерло от вируса – 150 человек. Во всем мире зарегистрировано около 220 тыс. случае заражения, а летальных случаев – более 8,8 тыс.

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