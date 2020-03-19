Семейный ужин с коронавирусом. В США умерли мать и двое детей, еще четверо – в больнице
2020-03-19 15:53:00
Семья из Нью-Джерси собралась на ужин в этом месяце
В штате Нью-Джерси в США семейный ужин закончился смертью троих человек от коронавируса, еще четверо находятся в больнице с Covid-2019. Об этом сообщает CNN.
Так, скончалась 73-летняя Грейс Фуско, а также ее старшый сын и дочь.
Родственники семьи сообщили, что у четырех других детей также подтвердился коронавирус, они находятся в больнице. Трое из зараженных – в критическом состоянии.
Предположительно, вирус распространился во время семейного ужина, который состоялся в этом месяце. Также сообщается, что первый человек, умерший в Нью-Джерси, присутствовал на этом ужине.
Старшая дочь умершей Грейс Фуско, 55-летняя Рита Фуско-Джексон, умерля в минувшую пятницу, а спутся несколько дней скончался и ее брат Кармин Фуско.
По данным СМИ, около 20 других родственников семьи сейчас находятся на карантине в своих домах.
Эксперты подчеркивают, что пандемии коронавируса способствуют два фактора: бессимптомные люди, которые легко распространяют вирус, и проблема с тестированием на COVID-19 в США.
Поэтому медики призывают всех, даже тех, кто не чувствует себя больным, соблюдать дистанцию не менее метра и избегать общественных собраний.
Как ранее сообщал Фокус:
- В США снизили ключевую ставку почти до нуля из-за коронавируса. На таком уровне ставка будет держаться до тех пор, пока экономика не стабилизируется.
- Трамп ожидает, что борьба с коронавирусом продлится до конца лета. Президент США также считает, что переносить президентские выборы пока нет необходимости.
- В МИД Китая заявили, что коронавирус в Ухань принесли военные из США. Трамп в ответ называет вирус "китайским".
- А Трамп назвал себя "президентом военного времени" и применил закон времен Корейской войны. Президент США назвал "войной" ситуацию по борьбе с коронавирусом.