Семейный ужин с коронавирусом. В США умерли мать и двое детей, еще четверо – в больнице

Семья из Нью-Джерси собралась на ужин в этом месяце

В штате Нью-Джерси в США семейный ужин закончился смертью троих человек от коронавируса, еще четверо находятся в больнице с Covid-2019. Об этом сообщает CNN.

Так, скончалась 73-летняя Грейс Фуско, а также ее старшый сын и дочь.

Родственники семьи сообщили, что у четырех других детей также подтвердился коронавирус, они находятся в больнице. Трое из зараженных – в критическом состоянии.

Предположительно, вирус распространился во время семейного ужина, который состоялся в этом месяце. Также сообщается, что первый человек, умерший в Нью-Джерси, присутствовал на этом ужине.

Старшая дочь умершей Грейс Фуско, 55-летняя Рита Фуско-Джексон, умерля в минувшую пятницу, а спутся несколько дней скончался и ее брат Кармин Фуско.

По данным СМИ, около 20 других родственников семьи сейчас находятся на карантине в своих домах.

Эксперты подчеркивают, что пандемии коронавируса способствуют два фактора: бессимптомные люди, которые легко распространяют вирус, и проблема с тестированием на COVID-19 в США.

Поэтому медики призывают всех, даже тех, кто не чувствует себя больным, соблюдать дистанцию не менее метра и избегать общественных собраний.

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