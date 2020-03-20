Все ради вакцины. 20 тысяч человек за $4480 каждому согласились заразиться коронавирусом

Добровольцы будут находиться в изоляции около двух недель

Британская компания hVIVO, специализирующаяся на клинических исследованиях, нашла 20 тыс. добровольцев, желающих заразиться вирусами, похожими на коронавирус COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Это необходимо, чтобы попытаться создать вакцину от самого коронавируса. За участие в эксперименте они получат по 3500 фунтов ($4480).

Чтобы проверить эффективность новых вакцин, специалисты намеренно заражают людей, участвующих в эксперименте. О новом коронавирусе по-прежнему известно мало, и лекарств от него еще нет. Но hVIVO надеется, что ее работа с похожими вирусами сыграет важную роль в разработке вакцины.

Обычно компаниям удается найти для подобных экспериментов лишь несколько человек в день, и всего в них участвуют десятки людей. Но на рекламу hVIVO за несколько дней откликнулись тысячи добровольцев. Отобранные компанией люди будут находиться в изоляции под ее наблюдением до тех пор, пока больше не будут заразны. Это может занять около двух недель.

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