Италия второй раз за двое суток установила рекорд смертности от коронавируса

793 умерших при 546 случаях в одной только Ломбардии

В Италии - новый рекорд смертности от коронавируса. За прошедшие сутки в стране умерли 793 человека.

Об этом пишет местное издание Agenzia Italia.

Таким образом, всего в Италии от коронавируса умерли 4 825 человек (при 53 578 случаях инфицирования и 6 072 выздоровевших).

Эпицентром распространения коронавируса в стране остается Ломбардия, где за сутки жертвами заболевания стали 546 человек.

Следом за Италией в "топе" по смертности из европейских стран идет Испания – 285 умерших за сутки и 1 378 – с начала пандемии.

В то же время, в Испании вполовину меньше случаев заражения (25 374 и 2 125 выздоровевших).

Что касается родителя коронавируса, то в Китае за прошедшие сутки зафиксировано всего лишь семь летальных случев и 41 новый случай инфицирования (в КНР сейчас 81 008 инфицированных и 71 740 выздоровевших).

Прошлый рекорд смертности Италия установила буквально вчера, 20 марта. Тогда по стране за сутки умерли 627 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

Италия опередила Китай по смертности из-за коронавируса.

В небольшом итальянском городке Во, где была зафиксирована первая смерть от коронавируса, удалось остановить вспышку: помогло массовое тестирование на вирус.

19 марта в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла гражданка Украины.