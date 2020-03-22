Статистика коронавируса в мире на 22 марта: заразились свыше 300 тыс. человек

Всего 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 304 544 человек во всем мире. Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Всего 12974 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 91681 человек выздоровели. За минувшие сутки число зараженных во всем мире выросло на 32,4 тыс. человек.

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в таких странах, как Китае (81 321), Италии (53578), Иране (20610), Испании (25 374) и Германии (22 213).

Во Франции – 14 308 случаев, в США – 25 493, в Швейцарии – 6575, в Великобритании – 5067, в Нидерландах – 3640, в Норвегии – 2118, в Швеции – 1763, в Дании – 1420, в Японии – 1007.

В России таких случаев 306, в Турции – 670, в Беларуси – 76, в Украине – 47 (три случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Италии (4825), в Китае (3139)

В Иране зафиксировано 1556 жертв коронавируса, в Испании - 1375, во Франции - 562, в Великобритании - 233 случай, в американском штате Вашингтон - 94 умерших.

Те страны и территории, которые первыми столкнулись с новым коронавируса, лидируют в перечне по числу тех, кто выздоровел: китайская провинция Хубэй - 58946, Иран - 7625.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 6072 человека.

Как ранее сообщал Фокус: