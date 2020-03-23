У Вайнштейна найшли коронавирус. СМИ пишут о еще двух случаях COVID-19 в той же тюрьме

Сейчас осужденный кинопродюсер находятся на карантине

Осужденный кинопродюсер Харви Вайнштейн сдал положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится на карантине.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Майкла Пауэрса, главы ассоциации сотруднков пенетенциарных учреждений штата Нью-Йорк, результаты теста пришли вчера, 22 марта.

При этом, у нескольких тюремных надсмотрщиков не было средств защиты против коронавируса, поэтому их тоже отправили на карантин.

Адвокат Вайнштейна, в свою очередь, только к вечеру 22 марта заявил, что его не проинформировали о состоянии его подзащитного.

"Если все так и есть, учитывая состояние здоровья Вайнштейна, мы конечно очень обеспокоены и внимательно следним за ситуацией", – говорит адвокат Имран Ансари.

По словам источников Reuters, еще у двух заключенных, которые отбывают наказание в той же тюрьме, тоже положительные результаты теста на коронавирус.

Каждый случай COVID-19 в тюрьме находится под надзором Минздрава США. Сейчас очерчивается круг контактных лиц инфицированных.

Как ранее сообщал Фокус:

Скандал с сексуальными домогательствами в отношении женщин в Голливуде начался в октябре 2017 года.

Тогда было опубликовано расследование в газете The New York Times о Вайнштейне, которого обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, включая известных голливудских актрис, таких как Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман и сотрудницы основанных им компаний. Некоторые говорили об изнасилованиях.

25 мая 2018 года Харви Вайнштейн сдался полиции в Нью-Йорке. Его сначала арестовали, но потом выпустили на свободу под залог в 1 млн долларов. Помимо выплаты залога, Вайнштейн обязался носить электронный браслет и не покидать пределов штата Нью-Йорк и соседнего Коннектикута.

В январе 2019 года Федеральный суд Лос-Анджелеса (США) отклонил иск актрисы Эшли Джадд к голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну.

В конце 2019 года стало известно, что в США более 30 женщинам, обвинившим Харви Вайнштейна в домогательствах, выплатят 25 млн долларов.