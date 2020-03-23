Статистика коронавируса в мире на 23 марта: за сутки заразились 32,6 тысяч человек

Всего 14 717 человек умерли от осложнений

По состоянию на воскресенье, 22 марта, в мире заразились коронавирусом COVID-19 в общей сложности 339 645 человек во всем мире.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

Всего 14 717 человек умерли от осложнений, вызванных новым коронавирусом, 98 840 человек выздоровели. За минувшие сутки число зараженных во всем мире выросло на 32,6 тыс. человек.

Наибольшее количество случаев было зарегистрировано в таких странах, как Китае (81 454), Италии (59 138), США (35 224) и Испании (28 768).

В Германии – 24 873, в Иране – 21 638, во Франции – 16 243, в Нидерландах – 4 217, в Норвегии – 2 385, в Швеции – 1 934, в Дании – 1 514, в Японии – 1 101.

В России таких случаев 438, в Турции – 1 236, в Беларуси – 76, в Украине – 73 (три случая летальных).

Больше всего летальных случаев от этой болезни в Италии (5 476), в Китае (3 274)

В Иране зафиксировано 1 685 жертв коронавируса, в Испании - 1 772, во Франции - 676, в Великобритании - 282 случай, в американском штате Вашингтон - 75 умерших.

В Италии, которая стала эпицентром болезни в Европе, выздоровели пока 7 024 человека.

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