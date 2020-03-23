Китай — Европе: Забудьте о быстрой победе над коронавирусом. Борьба будет длиться до двух лет

В Китае говорят, что остановить пандемию в ближайшее время можно только при условии полной остановки передвижения во всем мире на четыре недели

Европейцы должны попрощаться с надеждами на то, что пандемия коронавируса закончится в ближайшем будущем.

Таким мнением поделился глава шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Веньхун, пишет SCMP.

По словам Чжана Веньхуна, борьба с коронавирусом в Европе по времени может растянуться до целых двух лет.

"Я не представляю, как в Германии или в целом в Европе пандемия может пойти на спад", – говорит он.

Эксперт считает, что единственным условием прекращения пандемии в ближайшее время была бы "остановка передвижения во всем мире на четыре недели".

Веньхун также отмечает, что в европейском эпицентре пандемии действительно принимают строгие карантинные меры, но их все-равно недостаточно.

Единственный секрет успешной борьбы с COVID-19 заключается в синхронных действиях всего мира, которые исключали бы возможность "миграции" вируса между странами, говорит эксперт.

Он также добавил, что после того, как в Китае за последние четыре дня зафиксировали только один случай местного заражения, власти как раз сосредоточились на пресечении "ввоза" коронавируса из-за рубежа.

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