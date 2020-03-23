12% от общего числа. В Испании заразились коронавирусом около 4 тысяч медиков

Медики и персонал домов престарелых будут проверяться на коронавирус в первую очередь

В Испании около 4 тысяч работников сферы здравоохранения заразились коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Как и в других странах, пораженных коронавирусом, испанские медсестры, врачи и другие работники сферы здравоохранения заявляют, что им не хватает комплектов личной защиты. Власти и компании стремятся производить, покупать и поставлять больше комплектов, но острую нехватку пока не удалось преодолеть.

"У нас есть некоторые данные, которые нам очень не нравятся, мы должны попытаться контролировать ситуацию, например, когда 3910 работников здравоохранения были заражены", – заявил начальник службы неотложной медицинской помощи Фернандо Симон.

Число зарегистрированных в Испании случаев возросло до 33 089 с 28 572 в воскресенье. Такие данным свидетельствуют о том, что медицинские работники составляют почти 12% от общего числа инфицированных.

В связи с этим, медики и персонал домов престарелых будут проверяться на коронавирус в первую очередь, в рамках запускаемой в Испании программы по тестированию.

Кроме этого, подчеркивается, что вице-премьер Испании Кармен Кальво была госпитализирована с ОРВИ и теперь ждет результатов тестов на COVID-19. Отмечается, что Кальво исполнилось 63 года.

Два других министра и жена премьер-министра Педро Санчеса также дали положительный результат на коронавирус за последние недели.

На данный момент 33 089 человек заразились коронавирусом в Испании, 2182 – погибли. За минувшие сутки в стране от коронавируса умерли 462 человека, вылечились 780. Самое большое количество инфицированных - в Мадриде (10,6 тыс. человек) и Каталонии (почти 6 тыс.). Много заболевших также в Стране Басков, Андалузии, Кастилии-Леон, Кастилии-Ла-Манча, Валенсии.

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