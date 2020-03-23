Говорил, что у него коронавирус. В Мюнхене задержали мужчину, который облизывал поручни в метро

Свои действия 33-летний мужчина снимал на видео и распространил в соцсетях

В столице Баварии Мюнхене полиция задержала мужчину по подозрению в намеренном распространении коронавирусной инфекции. Злоумышленник облизывал в метро автоматы по продаже билетов, а также стационарные и движущиеся поручни эскалатора.

Об этом сообщает DW.

Свои действия 33-летний мужчина снимал на видео и распространил в соцсетях. Кроме того, он утверждает, что заражен коронавирусом.

В его отношении ведется расследование по подозрению в нанесении опасного вреда здоровью окружающим. Выясняется, действительно ли он заражен коронавирусом COVID-19.

Бавария ввела жесткие ограничения из-за вспышки коронавируса — в частности, запрет выходить на улицу без уважительной причины. Там также закрыты рестораны, кафе, парикмахерские и гипермаркеты.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии ужесточили карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.