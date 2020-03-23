Лекарства от паразитов и шизофрении. Названы 69 экспериментальных препаратов для борьбы с COVID-19

Ученые составили список препаратов, которые можно использовать не по назначению, чтобы лечить от коронавируса

Группа исследователей сообщила, что 69 лекарств и экспериментальных соединений могут быть эффективными при лечении коронавируса. Об этом сообщает The New York Times.

По словам ученых, некоторые из перечисленных лекарств уже используются для лечения других заболеваний, а значит им не нужно проходить тестирование, что замедляет процесс изобретения нового препарата.

Для составления списка экспериментальных препаратов от COVID-19, сотни ученых исследовали гены коронавируса. Так, чтобы заразить клетки легких, коронавирусу необходимо поделиться собственными генами, используя свой генетический механизм клетки. После этого, клетка начинает вырабатывать вирусные белки, которые используются для производства миллионов новых вирусов.

Каждый из вирусных белков должен быть в состоянии закрепиться на необходимых человеческих белках, чтобы процесс инфицирования начался.

В новом исследовании ученые выявили 26 из 29 генов коронавируса, которые управляют производством вирусных белков. Некоторые из них, судя по всему, нацелены только на один человеческий белок, а другие способны воздействовать на дюжину клеточных белков человека.

Так, ученые искали препараты, которые также как и вирус, закрепляются на человеческих белках. В итоге, команда определила 24 препарата, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Препараты были одобрены для лечения таких малосвязанных с вирусами болезней, как рак, болезнь Паркинсона и гипертония.

В списке также есть и более неожиданные кандидаты, как галоперидол, используемый для лечения шизофрении, и метформин – его принимают люди с диабетом 2 типа.

Были найдены кандидаты и среди тех препаратов, которые сейчас проходят ранние клинические испытания. Интересно, что некоторые из возможных методов лечения – это препараты, применяемые для борьбы с паразитами.

Одним из таких препаратов, который также попал в список эффективных лекарств, является хлорохин. Препарат убивает одноклеточного паразита, вызывающего малярию. Также хлорохин может прикрепляться к клеточному белку человека, называемому рецептором Sigma-1. Именно к такому же белку крепится и коронавирус.

Хлорохин, как лечение от COVID-19, широко обсуждается благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа.

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, доктор Энтони Фаучи подчеркивает, что пока есть только "неподтвержденные доказательства" того, что хлорохин может помогать.

По словам Фаучи, только хорошо проведенные испытания могут установит, является ли хлорохин безопасным и эффективным против коронавируса.

На прошлой неделе ВОЗ объявила, что начинает испытания хлорохина вместе с другими препаратами, которые могут быть эффективны против коронавируса.

Биолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Неван Кроган, который руководил исследованием, предупредил, что хлорохин может иметь много токсичных побочных эффектов, поскольку препарат, по-видимому, нацелен на многие клеточные белки человека.

Стоит подчеркнуть, что в США, в штате Нью-Джерси одна из пациенток, заразившаяся коронавирусом COVID-19, пошла на поправку после того, как прошла курс препарата против малярии и волчанки гидроксихлорохина.

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