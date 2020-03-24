Статистика COVID-19 в мире на 24 марта: в мире умерли 16,5 тыс. человек

Наибольшую смертность от коронавируса фиксируют в Италии (6 077), Китае (3 277) и Испании (2 311)

При 381 761 инфицированных от коронавируса по всему миру умерли 16 558 человек. 102 429 человек удалось выздороветь.

В тройку лидеров по распространению COVID-19 входят Китай (81 171), Италия (63 927) и США (46 145).

При этом, наибольшая смертность от заболевания зафиксирована в Италии (6 077), Китае (3 277), Испании (2 311) и Иране (1 812).

На вершине "топа" по количеству выздоровевших с большим отрывом остается Китай – 73 159 человек.

Следом за Китаем идут Иран и Италия – 8 376 и 7 432 человек соответственно.

В соседних с Украиной Беларуси и России зафиксировано 519 случаев инфицирования вирусом (81 и 438 соответственно). При этом, по официальным данным, в РФ от COVID-19 умер всего один человек.

Как ранее сообщал Фокус:

В Германии ужесточили карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Основной пункт – больше двух человек не собираться.