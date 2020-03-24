Илон Маск закупил 1255 ИВЛ для Калифорнии

Губернатор Калифорнии назвал усилия Маска "героическими"

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, пожертвовал более 1000 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц Калифорнии.

Об этом Маск написал в Twitter.

"В Китае появилась избыточное предложение, поэтому в пятницу вечером мы купили 1255 аппаратов искусственной вентиляции легких ResMed, Philips & Medtronic и доставили их в Лос-Анджелес. Если вы хотите установить бесплатный аппарат ИВЛ, пожалуйста, сообщите нам об этом", – сказал он.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил на брифинге, что аппараты уже прибыли в Лос-Анджелес. Также он назвал усилия Маска "героическими", передает Bloomberg.

Маск не скрывает своей досады и раздражения по поводу реакции людей на Covid-19. Пару недель назад он спровоцировал большую дискуссию в интернете, заявив, что "глупо разводить панику вокруг коронавируса".

Ранее Илон Маск сообщил, что Tesla готова заняться производством аппаратов искусственной вентиляции легких, если их будет не хватать в больницах.

Как ранее сообщал Фокус:

В Украине богачи скупают дефицитные аппараты ИВЛ. Богатые украинцы покупают для личного пользования аппараты, которых и так не хватает в стране.

А Кабмин передаст в регионы 69 аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров (прибор для измерения уровня кислорода в капиллярной крови), 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов для длительного дозированного введения растворов и лекарств пациенту, 34 концентратора для кислородной терапии.