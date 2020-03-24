В аэропорту Кении по пути в Германию украли 6 млн медицинских масок

Инцидент не привел к финансовым потерям, так как служба закупок должна была заплатить за маски только по прибытию их в страну

В аэропорту Кении исчезли 6 миллионов медицинских масок стандарта FFP2, которые Германия заказала для медработников. Об этом пишет SPIEGEL.

Издание отмечает, что Министерство обороны Германии не может объяснить, каким образом маски пропали в Кении. Они должны были прибыть в Германию 20 марта. Их местонахождение до сих пор не известно.

Также издание пишет, что этот инцидент не привел к финансовым потерям, так как служба закупок должна была заплатить за маски только по прибытию их в страну.

Ранее правительство Германии заключил несколько договоров с производителями защитных медицинских товаров, общей стоимостью 241 млн евро.

Издание отметило, что бизнес медицинских защитных масок сейчас золотая жила во всем мире. Поэтому возможно, что преступники украли партию масок, доставленную в аэропорт, и теперь продали ее по выгодной цене в Кении.

Как ранее сообщал Фокус:

В связи с распространением коронавируса по миру, Германия и Россия временно запретили вывозить со своих территорий медицинские маски, а также другие средства защиты от инфекции.

Всемирная организация здравоохранения предупредила о глобальном дефиците средств защиты от коронавируса.

В Закарпатской области пограничники задержали мужчину в гидрокостюме, который пытался переправить по реке дефицитные медицинские маски в Румынию.

На фоне распространения коронавируса в больницах Парижа наблюдается массовое воровство защитных масок. Счет идет на тысячи.