Статистика коронавируса на 25 марта: Франция вошла в "топ-5" по смертности от COVID-19

За 24 марта во Франции зафиксировали 240 летальных случаев от коронавируса

Пять стран по всему миру перешагнули отметку в тысячу смертей от коронавируса. Среди них – три европейских государства.

Так, лидером по смертности остается Италия (6 820), вслед за ней идет Китай (3 281). Тройку замыкает Испания (2 991), за ней – Иран (1 934).

Новичок "топа" – Франция (1 110 летальных случаев): за 24 марта в этой стране зафиксировали 240 смертей от COVID-19.

Всего же по миру зафиксировано 423 142 случаев инфицирования коронавирусом при 109 145 случаях выздоровления.

Количество умерших постепенно приближается к 20 тыс.: сейчас – 18 906.

Вчера СМИ сообщили, что провинция Хубэй постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. На этом фоне в Китае за 24 марта зафиксировано только 4 летальных случая от COVID-19.

В целом, в Китае зафиксировали 81 218 случаев инфицирования и 73 650 случаев выздоровления.

3 281 человек умерли от коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.