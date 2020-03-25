Во Франции признали, что не знают точно, сколько у них случаев коронавируса
2020-03-25 12:29:53
Дело в том, что официальная статистика не учитывает смерти в домах престарелых и по месту проживания инфицированных
Количество случаев инфицирования коронавирусом во Франции может быть значительно выше, чем установлено официально.
С таким заявлением выступил президент Федерации больниц Франции Фредерик Вальету, пишет Reuters.
По его словам, официальная статистика не учитивает летальные случаи в домах престарелых и по месту проживания зараженных.
"У нас есть данные только с больниц. Рост официальных данных и так уже высок, но если мы учтем, что происходит в домах престарелых и не забудем тех, кто умирает у себя дома, цифры будут значительно больше", – говорит Вальету.
За прошедшие сутки, 24 марта, во Франции зафиксировали 240 летальных исходов от коронавируса.
Таким образом, Франция с общей числом в 1 110 летальных случаев вошла в "топ-5" стран-лидеров по смертности от COVID-19.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ВОЗ заявили, что у США есть потенциал стать новым эпицентром пандемии коронавируса из-за очень большой скорости распространения инфекции.
- В Румынии и Польше ужесточают карантинный режим в рамках борьбы с пандемией коронавируса.