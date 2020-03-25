Коронавирус остается в легких пациента даже после его смерти, – ученые из Китая

2020-03-25 14:14:25

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К такому выводу исследователи пришли после вскрытия 29 тел жертв коронавируса

После смерти инфицированных коронавирусом сам вирус остается в теле пациента.

Об этом сообщили китайские исследователи, пишет агентство Xinhua.

К такому выводу исследователи пришли после вскрытия 29 тел жертв коронавируса: вирус оставался в их легких.

Кроме того, инфекция приводила к выделению секрета в мелких бронхах, что, в свою очередь, затрудняло дыхание пациентов.

Также результаты аутопсии показали тяжелые патологические изменения в легких и серьезное повреждение их иммунной системы.

Как ранее сообщал Фокус:

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