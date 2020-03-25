ООН потратит $2 млрд на борьбу с коронавирусом в беднейших странах

Средства должны выделить международные доноры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что организация запускает глобальный план по гуманитарному реагированию на $2 млрд, чтобы спонсировать борьбу с COVID-19 в беднейших странах мира.

В видеообращении Гутерриш призвал правительства стран "полностью поддержать этот план", осуществлением которого будет заниматься Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

По его словам, в плане предусмотрены "дополнительные меры по поддержке населения принимающих районов, которое по-прежнему проявляет щедрость, открывая для беженцев и перемещенных лиц свои дома и города".

Гутерриш также призвал государства продолжить оказывать поддержку в осуществлении уже имеющихся планов гуманитарного реагирования, которое нацелено на 100 миллионов человек.

"Мир силен лишь настолько, насколько сильна наша самая слабая система здравоохранения. Если мы не предпримем решительных действий сейчас, то, боюсь, вирус закрепится в самых незащищенных странах, и весь мир останется уязвимым, пока он будет продолжать циркулировать по планете, не обращая внимания на границы", – подчеркнул генсек ООН.

Генсекретарь ООН, Гендиректор ВОЗ, глава ЮНИСЕФ и Координатор чрезвычайной помощи попросили доноров поддержать этот план.

Ранее Гутерриш призвал лидеров G20 в условиях пандемии коронавируса отменить международные режимы санкций, которые, по его словам, ослабляют глобальные усилия по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним, постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что ВОЗ, ЮНИСЕФ и Программа развития ООН занимаются разработкой для Украины двух планов помощи по борьбе с COVID-19 с бюджетом около $58 млн.

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