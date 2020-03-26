США обвинили Мадуро в наркотерроризме и предлагают $15 млн за его арест

Обвинения были выдвинуты генеральным прокурором США Уильямом Барром

США официально обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и других высокопоставленных чиновников в преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ВВС.

Обвинения, которые усилят напряженность между странами, были выдвинуты генеральным прокурором США Уильямом Барром. США также предложили 15 млн долларов за любую информацию, которая привела бы к аресту Мадуро.

Американская сторона давно обвиняет Мадуро в том, что он руководит коррумпированным и жестоким режимом, и эти обвинения венесуэльский президент неоднократно отвергал.

Вашингтон поддерживает лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который в прошлом году объявил себя временно исполняющим обязанности президента.

Помимо Мадуро, в обвинительном акте США также фигурируют четыре других высокопоставленных чиновника, включая главного судью страны.

"Народ Венесуэлы заслуживает прозрачного, ответственного правительства, которое удовлетворит нужды людей, и которое не будет заниматься незаконным оборотом наркотиков", – говорится в заявлении Госдепартамента США.

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