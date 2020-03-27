В Иране массово пьют метанол, чтобы защититься от коронавируса. Около 300 человек умерли, – СМИ
2020-03-27 10:54:28
С 1979 года в Иране вообще запрещено на законодательном уровне принимать любой алкоголь
В Иране местные массово принимают технический спирт метанол из-за слухов, что он может защитить от коронавируса.
Об этом пишет AP.
Как пишет агентство, местные аккаунты в соцсетях массово постят сообщения, что якобы виски и мед могут помочь в борьбе с болезнью. В сочетании с сообщениями об использовании дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе появились слухи, что употребление спиртосодержащего алкоголя убьет вирус в их организме. В стране же с 1979 года алкоголь находится под запретом. В связи с этим местные жители начали массово принимать технический спирт, отравление которым вызывает тяжкие последствия, в том числе и летальные случаи.
Одна из жертв такого метода борьбы с COVID-19 – 5-летний мальчик, которому родители дали метиловый спирт, думая, что он защитит их ребенка от коронавируса.
В результате, мальчик ослеп. Al Arabiya уточняет, что ребенок сейчас находится в коме. AP также пишет, что это лишь один из сотни подобных случаев в стране.
Полиция изымает из продажи запрещенный в стране алкоголь. Керман, Иран. Фото: ISNA
22 марта агентство Anadolu, ссылаясь на иранские СМИ, писало, что от подобных методов "лечения" уже умерли по меньшей мере 194 человека. Еще около тысячи – отравлены.
Сейчас же количество летальных случае якобы возросло до 300.
Метанол – это промышленный спирт, который чаще всего используют в качестве растворителя.
Сейчас в Иране зафиксировано 29 406 случаев коронавируса и 2 234 летальных исходов.
При этом, 10 457 человек смогли вылечиться от COVID-19.
В то же время, международные эксперты опасаются, что Иран может занижать показатели заболеваемости и смертности из-за предстоящих парламентских выборов в стране.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верующие в Иране запустили флешмоб, чтобы продемонстрировать отсутствие страха перед коронавирусом. С этой целью они облизывают ограды в мечетях.
- В Иране прокуратура города Бендер-Энзели запросила ордер на арест священника, который попытался исцелить зараженного коронавирусом "чудотворным средством".