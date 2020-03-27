Юг против Севера. Лидеры ЕС не смогли договориться о спасении экономики Европы

В четверг, 26 марта, лидеры Европейского союза на онлайн-саммите не смогли договориться о масштабах и инструментах для поддержки экономики, дав две недели министрам финансов еврозоны на разработку плана.

Основным камнем преткновения стали "коронаоблигации" – общий долговой инструмент для всех стран ЕС, который поможет финансировать ответные меры на пандемию коронавируса. Италия и Испания, где произошли масштабные вспышки вируса, выступали за введение "коронаоблигаций", а основными противниками идеи стали Германия, Нидерланды и Австрия.

В результате этого спора, по словам экспертов, лидеры ЕС оказались на грани политического краха. Немного стабилизировать ситуацию удалось благодаря предложению председателя Европейского совета Шарля Мишеля о том, что лидеры вернутся к дебатам через две недели, когда будут рассмотрены предложения министров финансов еврозоны.

Стоит отметить, что накануне саммита экс-глава Европейского центрального банка Марио Драги призвал европейские правительства действовать максимально быстро и "полностью мобилизовать" финансовый сектор, чтобы преодолеть кризис. По его мнению, необходимо оказывать поддержку частному бизнесу (в частности, списывать долги и выдавать кредиты под 0%), а также, как и в условиях военного времени, брать ответственность на себя и не бояться наращивать госдолг.

Виртуальная встреча лидеров, которая должна была продемонстрировать единство блока, лишь усилила разногласия по вопросам долгового кризиса в еврозоне и оказания медицинской помощи наиболее пострадавшим странам. А также в очередной раз показала неспособность Евросоюза действовать быстро и решительно.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, разъяренный непреклонной оппозицией Нидерландов и Германии в отношении "коронаоблигаций", заявил, что не поддержит заключительное заявление лидеров ЕС.

"Мы должны реагировать с помощью инновационных финансовых инструментов", – заявил Конте, который дал чиновникам в Брюсселе 10 дней на то, чтобы вернуться с "адекватным решением".

Премьер-министр Испании Педро Санчес также поддержал Италию.

"Если мы не предложим сейчас единого, мощного и эффективного ответа на этот экономический кризис, его воздействие будет жестким, а последствия будут более длительными. Мы подвергнем риску весь европейский проект. Нельзя допустить ошибки финансового кризиса 2008 года, которые посеяли семена недовольства и разногласий в ЕС и спровоцировали рост популизма. Мы должны усвоить этот урок", – заявил Санчес.

В результате выступлений Конте и Санчеса, которые один высокопоставленный чиновник ЕС назвал "эмоциональными", видеоконференция продлилась на три часа дольше, чем было запланировано. Глава Европейского совета приложил все усилия, чтобы лидеры сделали совместное заявление по результатам саммита.

По словам дипломатов, Шарлю Мишелю удалось убедить Конте и Санчеса частично поддержать заявление, сосредоточив внимание на заключительном абзаце, в котором внимание уделяется перспективам выхода из кризиса.

"Мы должны начать подготовку мер, необходимых для того, чтобы вернуться к нормальному функционированию наших обществ и экономик, а также вернуться к устойчивому росту. Это потребует скоординированной стратегии выхода, всеобъемлющего плана восстановления и беспрецедентных инвестиций. Мы приглашаем председателя Европейской комиссии и председатель Европейского совета к консультациям с другими учреждениями, особенно Европейским центральным банком, чтобы начать работу над "дорожной картой", сопровождающуюся планом мероприятий для достижения цели", – говорится в завершении совместного заявления лидеров ЕС.

Французские чиновники отметили, что существуют разные взгляды на то, какой должна быть финансовая солидарность, но по крайней мере, лидеры согласились с необходимостью изучить вопрос, а также с его срочностью.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что коронавирусный кризис является испытанием для солидарности ЕС и что будущее блока зависит именно от этого.

Но канцлер Германии Ангела Меркель ясно дала понять, что "коронаоблигации" не должны быть частью реакции Европы.

"Мы в курсе писем некоторых государств-членов, которые воображают "коронаоблигации". Мы утверждаем как с немецкой стороны, так и с другой стороны, что это не мнение всех стран ЕС", – отметила Меркель на встрече с журналистами.

Меркель сообщила, что предпочитается альтернативный план использования Европейского стабилизационного механизма (ESM), который был создан в 2012 году, чтобы помогать странам еврозоны в серьезных финансовых проблемах.

"Благодаря ESM у нас есть кризисный инструмент, который открывает для нас много возможностей, которые не ставят под сомнение основные принципы наших обществ и действенные меры", – добавила Меркель.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте твердо поддержал Меркель, также это сделали канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Финляндии Санна Марин.

"В Европе по-прежнему существуют большие разногласия по поводу долгосрочной экономической реакции на кризис", – подчеркнул Рютте.

На итоговой пресс-конференции саммита Мишель заявил, что главы государств и правительств ЕС поручили Еврогруппе (совет министров финансов стран-членов ЕС) разработать меры по поодержке экономики, включая использование ESM. Он добавил, что ключевым было согласие на решительные действия.

"Еврогруппа начала обсуждать различные предложения, включая ESM, и мы попросили внести предложения в течение двух недель. Важный сигнал основан на том, что каждая страна-участница признает, что кризис является исключительным, уникальным и требует очень мощного ответа".

В свою очередь, Европарламент утвердил срочный план по поддержке экономики ЕС во время пандемии корона вируса. И принял решение выделить 37 млрд евро в рамках инициативы Corona Response. Деньги будут направлены странам, наиболее пострадавшим от пандемии. Вторая принятая мера заключается в расширении Фонда солидарности ЕС, что позволит выделить до 800 млн евро для европейских стран в 2020 году.

Также временно было приостановлено действия положений Европейского Сообщества по слотам аэропортов. Мера позволяет авиаперевозчикам отказаться от выполнения прежних рейсов по время пандемии. Теперь авиакомпании не обязаны использовать свои запланированные места для взлета и посадки, чтобы сохранить их в следующем соответствующем сезоне. Правило "используй или потеряй" будет отменено в течение всего летнего сезона, с 29 марта по 24 октября 2020 года.

Перечисленные меры должен будет одобрить Совет ЕС. Принятый перечень вступит в силу после официальной публикации в журнале ЕС.

По материалам European Parliament, Politico, Eldiario.