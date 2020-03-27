Лукашенко о параде в Москве: Если не я, то кто ж туда поедет

"Ясно, что из Украины никто не поедет", – считает белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не намерен отменять поездку на Парад Победы в Москву из-за коронавируса. Об этом сообщает БелТА.

"У меня часто спрашивают – а вы поедете на парад в Москву? Конечно. Если уж из Беларуси никто не приедет в Москву, то кто же тогда поедет. Ясно, что из Украины никто не поедет", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси считает, что в России всех тоже "охватил психоз", связанный с коронавирусом, и не до конца уверен, состоится ли это мероприятие.

"У меня одна проблема: у нас точно такие же мероприятия и вот мы думаем, как сделать так, чтобы я смог побывать там. Но я не знаю, исходя из того, что у них происходит и этот психоз их охватил, будут ли они проводить эти мероприятия", – сказал Александр Лукашенко.

Напомним, ранее Вашингтон проинформировал Москву о том, что президент США Дональд Трамп не сможет приехать в Россию 9 мая для участия в торжествах по случаю 75-летия победы над фашизмом. До этого Трамп не исключал, что может посетить Россию в 2020 году для участия в параде Победы.

Как ранее сообщал Фокус:

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович предложил отправить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.