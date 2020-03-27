Во Франции от коронавируса умерла школьница. Она не входила ни в одну группу риска

Она стала жертвой тяжелой формы вируса, которая крайне редко встречается у молодых людей

16-летняя Жюли А. умерла в парижской больнице от последствий коронавирусной инфекции. Она стала первой несовершеннолетней жертвой COVID-19 во Франции. У девушки не было никаких проблем со здоровьем, сообщило RFI.

На прошлой неделе у школьницы появился небольшой кашель, который лечили сиропом, травами и ингаляциями. Потом она начала испытывать трудности с дыханием. Вскоре начались приступы кашля. Мать отвезла Жюли к врачу. Терапевт констатировал значительную дыхательную недостаточность и вызвал бригаду скорой помощи.

Девушку доставили в ближайшую больницу, где сделали тест на коронавирус. Потом перевели в детскую больницу. Там сделали еще два теста, они оказались отрицательными. Все вздохнули с облегчением. Медсестры перестали приходить в палату в защитных костюмах, а мать Жюли уехала домой.

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Поздно вечером женщине позвонили из больницы и сообщили, что первый тест дал положительный результат, а состояние Жюли ухудшилось, и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Девушка умерла через несколько часов.

Замминистра здравоохранения Франции Жером Саломон заявил, что школьница стала жертвой тяжелой формы вируса, которая крайне редко встречается у молодых людей.

Напомним, что согласно статистике, мужчины, женщины и дети заражаются коронавирусом SARS-CoV-2 с одинаковой частотой. Но последствия инфицирования очень разные. Решающими факторами являются возраст, пол и предыдущие заболевания.

Особому риску подвержены прежде всего пожилые люди: уровень смертности растет в геометрической прогрессии приблизительно с 60 лет.

Почти у всех жертв коронавируса еще до заражения были какие-либо хронические заболевания. По данным ВОЗ, риск смерти от коронавируса повышают патологии сердца и сосудов, сахарный диабет, хронические заболевания легких, гипертония и онкологические заболевания.

Также, по данным ВОЗ, мужчины значительно чаще погибают от коронавирусной инфекции, чем женщины. В данном случае, помимо генетической предрасположенности, решающим фактором является образ жизни: мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни, чем женщины.

В Британии недавно выявили еще одну группу риска. Это люди с избыточным весом.

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